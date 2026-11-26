С начала 2026 года в Подмосковье подали более 2 тыс. заявлений на оформление пропусков для передвижения грузового транспорта по МКАД, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Разрешения». При подаче заявления необходимо выбрать: тип пропуска: дневной (действует с 07:00 до 23:00) или ночной (с 23:00 до 07:00), а также срок действия: разовый (до 5 суток) или долгосрочный (до 1 года). Наличие пропуска обязательно для автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, основанием для получения служит поездка к месту постоянной стоянки транспорта или необходимость перевозки товаров для организаций Москвы и области.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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