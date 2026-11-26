С начала 2026 года в Подмосковье услугой «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» на региональном портале воспользовались почти 3 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». С помощью услуги предприниматели могут не только подать заявление на субсидирование, но и предоставить требуемую отчетность, а также заключить дополнительное соглашение. Для подачи электронного заявления необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай и указать категорию заявителя.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.