Четверо россиян выступят на этапе Гран-при в Японии: шансы на финал только у Дикиджи
Четверо российских фигуристов выступят на этапе Гран-при в Японии
Фото: [Владислав Дикиджи/ФФККР]
27-28 ноября в Токио пройдет шестой, заключительный, этап Гран-при по фигурному катанию. В Японию отправились четверо российских фигуристов — Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Алина Горбачева и Аделия Петросян.
Шансы пробиться в финал есть только у Дикиджи. Владислав был вторым на Гран-при Китая и заработал 13 очков. Место в первой тройке в Токио должно гарантировать проход в финал. Вот только на заключительный этап у мужчин собралась мощнейшая компания: Александр Малинин и Кевин Аймоз, у которых по выигранному этапу и по 15 очков, Даниэль Грассль и Рио Наката, у которых, как и у Дикиджи, по 13 очков.
Уже прошли в финал Као Миура (28 очков), Михаил Селевко (26) и, с большой долей вероятности, Адам Сяо Хим Фа (24).
Аделия Петросян на этапе Гран-при в США заработала только 5 очков. В финал не пробиться даже в случае победы. А для Алины Горбачевой и Петра Гуменника этап в Японии будет единственным в сезоне — понятно, что необходимые для финала очки можно заработать, только выступив на двух этапах.
Ранее ФФККР объявила состав участников чемпионата России.