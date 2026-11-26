Шансы пробиться в финал есть только у Дикиджи. Владислав был вторым на Гран-при Китая и заработал 13 очков. Место в первой тройке в Токио должно гарантировать проход в финал. Вот только на заключительный этап у мужчин собралась мощнейшая компания: Александр Малинин и Кевин Аймоз, у которых по выигранному этапу и по 15 очков, Даниэль Грассль и Рио Наката, у которых, как и у Дикиджи, по 13 очков.

Уже прошли в финал Као Миура (28 очков), Михаил Селевко (26) и, с большой долей вероятности, Адам Сяо Хим Фа (24).

Аделия Петросян на этапе Гран-при в США заработала только 5 очков. В финал не пробиться даже в случае победы. А для Алины Горбачевой и Петра Гуменника этап в Японии будет единственным в сезоне — понятно, что необходимые для финала очки можно заработать, только выступив на двух этапах.

Ранее ФФККР объявила состав участников чемпионата России.