Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не собирается переносить чемпионат мира по лыжным видам спорта из шведского Фалуна из-за того, что власти страны запрещают въезд на ее территорию российских спортсменов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

Власти Швеции, Норвегии и Финляндии заявили, что не будут выдавать визы российским спортсменам для участия в соревнованиях, которые проводятся на территории их стран. Россия настаивает на том, что страны с такой дискриминационной политикой должны быть лишены права проводить международные соревнования.

«Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2027 года пройдет в Фалуне. Никаких обсуждений, предполагающих иной вариант проведения турнира, никогда не было», — заявили в FIS.

В организации подчеркнули, что выдача виз регламентируется исключительно правовыми документами принимающей стороны, и FIS никак не может повлиять на эту ситуацию.

Ранее стало известно, что трое российских лыжников все-таки выступят на этапе Кубка мира в Финляндии, несмотря на запрет властей страны.