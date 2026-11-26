На Землю надвигается геомагнитное возмущение, спровоцированное корональной дырой средних размеров. Это токсичное солнечное «кровотечение», как называют явление астрономы, уже к вечеру четверга, 26 ноября, вызовет на планете мощный отклик магнитного поля. Не исключено, что нынешнее событие окажется в числе самых затяжных с начала ноября, сообщили novostivolgograda.ru.

Рост возбуждения магнитного поля Земли начнется ориентировочно с 18 часов. Как следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, ближе к полуночи показатель может добраться до отметки G1, что соответствует 5 баллам Кр. Держаться на пиковых значениях буря будет приблизительно до 9:00 27 ноября. Еще один всплеск специалисты ждут в ночь на 28 ноября, но он окажется слабее — порядка 4 баллов Кр.

По данным издания, вероятностная картина, построенная математически, окрашена преимущественно в красные тона. Шанс на пятибалльный шторм, которому соответствует красная зона, оценивается сегодня в 51%. Для четырехбалльной бури, отмеченной желтым, вероятность составляет 30%, а зеленой зоне отведено 19%.

Издание обратило внимание на то, что возбужденный геомагнитный фон ученые Лаборатории солнечной астрономии по-прежнему причисляют к зеленой зоне. По данным издания, метеозависимые люди ощущают на себе такое возбуждение уже сейчас — через ухудшение самочувствия.

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