В Подмосковье утвердили прожиточный минимум на 2027 год
Прожиточный минимум на 2027 год утвердили в Подмосковье
Фото: [Министерство социального развития МО]
С 1 января 2027 года прожиточный минимум в Подмосковье на душу населения составит 21 280 рублей, его утвердило Правительство Московской области. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В нашем регионе более 3 млн жителей являются получателями мер соцподдержки. Утверждение прожиточного минимума на 2027 год - это фундамент всей системы социальной поддержки Подмосковья. Установленные размеры позволят нам не только сохранить существующие обязательства, но и обеспечить адресность помощи», - сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Показатель вырастет на 4,9% по сравнению с текущим годом (20 286 рублей в 2026 году). Для трудоспособного населения размер составит 23 195 рублей, для пенсионеров — 18 301 рубль, для детей — 20 642 рубля. На основе данных величин будут определяться размеры единого пособия, оцениваться нуждаемость семей и рассчитываться социальные доплаты к пенсиям.
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