В Краснозаводске Сергиево-Посадского округа на улице Строителей сносят аварийный жилой дом №11 площадью более 845 кв. м, двухэтажное деревянное здание было построено в в 1938 году. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Постройку признали аварийной, поскольку со временем строительные конструкции пришли в небезопасное для дальнейшего проживания состояние. После этого в рамках областной государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселили жильцов 17 квартир, строение включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Работы уже стартовали, их планируют завершить до конца 2026 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.