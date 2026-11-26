Подмосковные школьники могут пройти регистрацию на Всероссийскую олимпиаду для школьников «Путь в IT», направленную на развитие интереса к математике, информатике и современным цифровым технологиям, для учащихся 5–11 классов участие является бесплатным. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам 8–11 классов предлагаются практические задания по программированию, разработке алгоритмов и работе с данными. Задания составлены с учетом формата ОГЭ и ЕГЭ, что позволяет отработать навыки для итоговой аттестации и применить школьные знания к нестандартным задачам. Для учащихся 5–7 классов проводится отдельное бесплатное соревнование. Все этапы олимпиады проходят в онлайн-формате.

Для первого тура участнику потребуется любое устройство с доступом в интернет, для финала – компьютер с камерой и интернетом. После регистрации школьникам будет доступна самоподготовка в личном кабинете. Ссылка на вход поступит в бот MAX и на электронную почту. По итогам олимпиады участники получат сертификаты, а победители и призеры – именные дипломы. Регистрация на участие и подробная информация об олимпиаде на сайте.

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