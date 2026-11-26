С начала 2026 года портал «Стань мамой в Подмосковье» посетили более 102 тыс. раз, в общей сложности онлайн-помощником воспользовались свыше 818 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Пользователи могут узнать все о женском здоровье, о том, как подготовиться к рождению, записаться к врачу или на консультацию специалиста онлайн, пройти тесты и опросы для будущих мам и не только. Там также собраны полезные статьи от экспертов. Лидерами по просмотрам стали: «Подарок или денежная выплата» (более 16 тыс. просмотров), «Выплаты беременным в Московской области» (свыше 12 тыс. просмотров, а также «Беременность» (более 6 тыс. просмотров). Перейти на портал можно по ссылке.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.