Жители Московской области могут оформить апостиль на свидетельства региональных органов ЗАГС, не посещая ведомство, онлайн-услугой на региональном портале госуслуг воспользовались свыше 12 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы поставить штамп, подтверждающий подлинность документа для использования за рубежом, достаточно заполнить электронную форму на подмосковном портале госуслуг. При заполнении нужно выбрать МФЦ Московской области, в который будет удобно принести оригинал документа. Онлайн-услуга «Проставление апостиля на официальном документе» доступна в разделе «Документы» – «Спецразрешения».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.