Более 12 тыс. жителей Подмосковья проставили апостиль на документы онлайн
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Жители Московской области могут оформить апостиль на свидетельства региональных органов ЗАГС, не посещая ведомство, онлайн-услугой на региональном портале госуслуг воспользовались свыше 12 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Чтобы поставить штамп, подтверждающий подлинность документа для использования за рубежом, достаточно заполнить электронную форму на подмосковном портале госуслуг. При заполнении нужно выбрать МФЦ Московской области, в который будет удобно принести оригинал документа. Онлайн-услуга «Проставление апостиля на официальном документе» доступна в разделе «Документы» – «Спецразрешения».
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.