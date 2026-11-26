На могиле американского актера Мэттью Перри спустя три года после его смерти изменили надпись, сообщает Entertainment Weekly. Надгробную табличку заменили на новую, более крупную.

Теперь на ней указаны имя звезды сериала «Друзья», даты его рождения и смерти, а также слова «Покойся с миром» и «Мы любим тебя всем сердцем».

Ранее на месте захоронения была установлена табличка с короткой надписью «Любимый друг». В отличие от прежнего варианта, новое надгробие не содержит отсылок к популярному сериалу, который принес Перри мировую известность.

Более двух лет могила актера оставалась без постоянного надгробия. Временную табличку с упоминанием «Друзей» установили в январе.

Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его тело обнаружили в джакузи собственного дома в районе Пасифик-Палисейдс. Причиной смерти стала острая интоксикация кетамином.

На протяжении многих лет актер боролся с наркотической зависимостью. Незадолго до смерти он проходил терапию с использованием кетамина.

Ранее сообщалось, что помощника Мэттью Перри приговорили к четырем годам тюрьмы.