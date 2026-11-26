Жители Подмосковья подали более 5,6 тыс. заявлений на оформление удостоверений о захоронении через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Гражданам» – «Документы» – «Организация захоронений». Удостоверение о захоронении подтверждает право на использование родственного участка, а также требуется при оформлении подзахоронения в существующую могилу и при получении разрешения на установку памятника или ограды.

Для оформления услуги необходимо авторизоваться на регпортале, заполнить электронную форму заявления и прикрепить цифровые копии документов.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.