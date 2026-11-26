65-летний актер и певец Никита Джигурда опроверг сообщения о скандале в больнице, где он проходит лечение после инфаркта. В комментарии РИА Новости артист назвал появившуюся информацию сплетнями и заявил, что уже привык к слухам о себе.

Напомним, Джигурду госпитализировали 23 ноября с обширным инфарктом. Первые двое суток он находился в реанимации, после чего его перевели в обычную палату. Жена артиста Марина Анисина подтвердила госпитализацию и сообщила, что показатели мужа стабильны.

Поводом для обсуждений стали публикации телеграм-канала Mash. В них утверждалось, что врачи запретили Джигурде курить, употреблять алкоголь, заниматься сексом и подвергаться тяжелым физическим нагрузкам. По версии канала, артист якобы болезненно отреагировал на ограничения и устроил конфликт в медицинском учреждении.

«Я привык, что обо мне придумывают всякие сплетни», — отреагировал на эту информацию шоумен.

Накануне актер Никита Джигурда признался, что он уже был готов уйти из жизни.