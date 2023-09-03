Военнослужащие из Подмосковья проголосовали на выборах губернатора в ДНР

В эту субботу в Донецкой Народной Республике открылись экстерриториальные избирательные участки для выборов губернатора Московской области. Свои голоса здесь отдают те жители региона, которые находятся в ДНР по работе.

Напомним, сегодня новую территорию нашей страны активно восстанавливают строители и дорожники Подмосковья. А еще с командировками здесь находятся врачи, учителя, волонтеры и военные.

Рассказываем, как прошли первые два дня выборов: процесс голосования был организован понятно, четко и аккуратно и занимал у избирателя около пяти минут, чтобы человек мог успеть на работу вовремя. Один из участков работал в Седово, где сегодня живет много специалистов из Подмосковья, занимающихся масштабным восстановлением Мариуполя и других городов республики.

«Среди гражданских преобладали строители – дорожники и ремонтники. Это основные наши категории здесь, поскольку основная задача - восстановление инфраструктуры», – рассказала заместитель министра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская.

Кроме того, комиссия в поселке Сартана осуществила выездное голосование для военнослужащих. Отдать свои голоса за губернатора Подмосковья приехали с передовой мотострелки, артиллеристы и саперы. Многие прибывали сразу после выполнения боевого задания.

«Независимо от того, где мы находимся, даже на СВО, это наш долг: мы должны решать будущее наших детей, наших внуков. В Ивантеевке меня ждет жена, дочь ждет. Внук появился в этом году», – рассказал боец с позывным «Лео».

Фото: [ Юлия Ольшанская ] Фото: [ Юлия Ольшанская ]

Среди голосовавших были также бойцы из Клина, Орехово-Зуево, Можайска. Ребята отметили, что голосование на выборах губернатора определяет дальнейшую судьбу региона.

«Это является важным и для жителей, ну и в целом для страны тоже, потому что Московская область в любом случае неотделима от нашей страны», – отметил боец с позывным «Гоча».

Напомним, экстерриториальные участки еще будут открыты для голосования в ДНР также 4 сентября – с 08:00 до 18:00 и 5 сентября – с 08:00 до 14:00.