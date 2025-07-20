Воронеж уходит под воду: город затопил проливной дождь

В Воронеже прошел сильный ливень, который длился примерно шестьдесят минут и натворил серьезных делов. Горожане активно публикуют в социальных сетях фотографии последствий этого неприятного для них природного явления.

В некоторых местах тротуары оказались затоплены по колено. Проезжающие машины скрывались под водой, так что их колёса было почти не разглядеть.

В воскресенье, примерно в 14:30 по московскому времени, в Воронеже начался сильный дождь, который продолжался около часа. За полчаса он усилился, поднялся ветер, и стали раздаваться раскаты грома.

Улицы Воронежа оказались затоплены, ливневая канализация не справлялась с потоком воды.

Те, кто в тот момент находился на улице Генерала Лизюкова, почти на всём протяжении пути по тротуару были вынуждены идти по щиколотку в воде, а иногда вода поднималась до колен. На дорогах также образовались лужи, из-за которых у машин и общественного транспорта иногда не было видно колес.

Судя по снимкам, опубликованным в социальных сетях, в салон автомобиля проникала вода, и пассажирам приходилось передвигаться в условиях, близких к затоплению.

Ранее сообщалось, что мощный ливень затопил улицы Москвы и заблокировал людей в машинах.