Восемь губернаторских каруселей доступны для жителей в парках Подмосковья

На территории Подмосковья работают восемь каруселей, которые установлены по программе губернатора Андрей Воробьева, сообщили в областном Минблаго.

«Губернаторские карусели пользуются большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. С тех пор, как в 2018 году заработали первые такие карусели, на них покаталось более 2 миллионов человек», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Министр уточнил, что такое внимание к аттракционам связано с тем, что это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией. Их выполнили по авторскому проекту художника и дизайнера Дениса Симачева.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе важно продолжить программу «Чистые пруды и озера».