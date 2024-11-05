Воскресенские школьники приняли участие в проекте «Всероссийский телемост»
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
Активными участниками телемоста стали представители «Движения Первых» Гимназии №1 городского округа Воскресенск.
Всероссийский телемост прошел накануне Дня народного единства, объединив между собой сразу несколько российских регионов. Так, среди участников уникального проекта можно было заметить юных жителей Волгограда, Приморского края, Санкт-Петербурга, Донбасса, Подмосковья и не только.
Они ответили на вопросы ведущих телемоста из Донецкой Народной Республики вместе с Юлией Лепешкиной, советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
В ходе телемоста юнармейцы гимназии рассказали о своих традициях празднования Дня народного единства. Также ребята поговорили о значении патриотического воспитания и пригласили всех посетить парк усадьбы Кривякино – одну из ключевых культурных достопримечательностей города Воскресенск.
Фото: [Движение Первых. Воскресенск]
Участники телемоста выразили радость от встречи с единомышленниками. Они пожелали всем крепкого здоровья и процветания. В завершение на мероприятии прошел песенный флешмоб.
Благодаря этому проекту ребята показали единство народов нашей страны, продемонстрировав те или иные особенности и достижения своего края. Также они обогатились знаниями о других областях, что сформировало у них чувство национальной идентичности.
Участие воскресенских школьников в Всероссийском телемосте стало значимым событием, укрепляющим связи между регионами. Взаимодействие с ровесниками из разных уголков России вдохновило их на дальнейшее изучение истории и культуры своей страны.