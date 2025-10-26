ВОЗ бьет тревогу: антибиотики теряют эффективность, устойчивость бактерий растет

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня около каждого шестого клинического случая не поддается действию стандартных антибиотиков. За последние годы уровень устойчивости бактерий к противомикробным средствам увеличился примерно на 40%, сообщает togliatti24 .

Главная причина — нерациональное применение препаратов: самолечение, назначение при вирусных инфекциях, нарушение дозировок и сроков приема. Это способствует формированию и распространению устойчивых штаммов.

Медицинская практика отражает тренд: все больше инфекций требуют использования резервных антибиотиков, которые дороже и не всегда доступны. ВОЗ прогнозирует, что без системных изменений к 2050 году инфекции, вызванные устойчивыми бактериями, могут уносить до 10 млн жизней ежегодно, став ведущей причиной смерти.

Эксперты предлагают комплекс мер для снижения рисков: строгий контроль отпуска антибиотиков по рецепту, антимикробный надзор в больницах, ограничение применения препаратов в животноводстве, массовое просвещение населения, расширение вакцинации и финансирование исследований новых методов терапии, включая фаготерапию и быстрые диагностические подходы.

