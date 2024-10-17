ВОЗ разрешила россиянам в группе риска вакцинироваться от коронавируса

Вакцинация от коронавирусной инфекции оправдана именно для россиян из так называемой группы риска. На это в беседе с ТАСС указал глава российского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Батыр Бердыклычев.

Он отметил, что на переднем крае фронта борьбы с опасным заболеванием, что ранее, что сейчас, продолжают оставаться в первую очередь люди преклонного возраста.

«Сейчас вакцинация рекомендуется именно людям, которые относятся к группам риска. Это люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, это медицинские работники, которым приходится быть на переднем фронте борьбы с инфекцией», — цитирует его информагентство.

Что касается остальных категорий граждан, то, как отметил Бердыклычев, им вакцину следует делать исключительно по желанию.

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