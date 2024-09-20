Врач Паршина назвала первые признаки распространенных осенних патологий

Врач-иммунолог-аллерголог Евгения Паршина в беседе с сайтом aif.ru рассказала, какие признаки говорят о начале гриппа, парагриппа, ОРВИ, менингита, коронавируса, пневмонии и других типичных для осени паталогий.

Первый в списке — грипп. Самый распространенный осенью и зимой. Предупредить его можно только вакцинацией, которая снизит шансы заражения или осложнений. Как напомнила врач, часто недуг провоцируют вирусы типа А и В, передается воздушно-капельным путем. Проявляет болезнь себя через два дня и дает резкое ухудшение состояния. Чаще болит голова, есть боль в мышцах и суставах, насморк.

Парагрипп — острая антропонозная респираторная инфекция, которая вызывается четырьмя типами одноименного вируса. Чаще всего зараза добирается до детей младше 5 лет. Передается патоген воздушно-капельным путем, а проявляется спустя 1-6 дней. Часто характеризуется слабостью и поражением гортани, начинаются проблемы с дыханием и раздражение горла.

Ротовирус тоже относится наиболее распространенным и особенно опасен для детей первого года жизни и людей с иммунодефицитом. Для ротавируса характерны разные симптомы: от тошноты до водянистой диареи. Часто повышенная температура, рвота и слабость.

Евгения Паршина также включила в список менингит — воспалительный процесс в мягкой мозговой оболочке. Он может быть двух типов: серозный и гнойный. Возбудителями выступают разные бактерии, например, стафилококки, сальмонеллы, клебсиеллы, синегнойная палочка и многое другое. Передается воздушно-капельным путем и отличается инкубационным периодом в 2-10 дней. Чаще всего у зараженного резко повышается температура, появляется рвота, боль в голове, повышается внутричерепное давление. Далее начинается проблема с работой мышц затылка, наступает лихорадка, сыпь на теле, бессознательное состояние, появление бреда, судороги.

Пневмония это тоже воспаление, но оно поражает альвеолы. Проявляется 5 дней до 3 недель, но здесь все зависит от возбудителя. Часто проявляется температурой до 39-40°С, кашлем, выделением мокроты, причем иногда на протяжении 10 дней. Если не лечить пневмонию должным образом, то произойдет абсцесс легкого и сердечно-легочная недостаточность.

И последнее — коронавирус. Острая респираторная инфекция, вызываемая разными штаммами вируса. Инкубационный период составляет 2-14 дней. У человека начинается повышенная температура тела, сухой кашель, реже — потеря обоняния. При отсутствии лечении может дойти до полиорганной недостаточности, септического шока и венозной тромбоэмболии.

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