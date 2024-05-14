Лекарство от гриппа едва не убило жителя Ленобласти

Мужчина принял препарат для лечения простудных заболеваний, но едва из-за этого не умер. О необычном случае сообщает канал «Скорая помощь Ленобласти».

55-летний мужчина выпил таблетки при первых симптомах простуды, почувствовал себя плохо и пожаловался супруге. Она вызвала скорую помощь. Как раз в это время болеющий стал корчиться от боли, судорог и стремительно остывал. При этом пульс был бешеный, наблюдалась жесткая аритмия.

Изначально медики подумали, что у пациента паническая атака или непереносимость, но все оказалось серьезнее.

«На месте выяснилось, что у пациента широкий аллергологический анамнез, но на лекарства, по его словам, аллергии или тем более обмороков никогда раньше не было», - отмечает канал.

Мужчина почти не говорил, почти не мог дышать, а давление удалось измерить лишь с третьего раза. Случился отек легких на фоне приема противовирусного препарата.

Новая бригада фельдшеров доставила кислородные баллоны к месту за семь минут, так как мужчина крупный и мог не пережить поездку до клиники с одним баллоном. Медики смогли восстановить сатурацию пациента до 96, а также доставить его до реанимации. Состояние пациента стабилизировали, и он выжил.

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