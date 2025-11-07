Врачам удалось выявить препараты, чаще всего приводящие к госпитализациям

Международная команда исследователей провела анализ почти 200 широко применяемых лекарственных средств и определила 17 препаратов, которые чаще других вызывают серьезные поражения печени. Согласно данным исследования, именно эти медикаменты стали причиной более 1,7 тыс. случаев госпитализации с диагнозом «острая печеночная недостаточность». Наиболее часто осложнения развивались при передозировке или нарушении схемы приема, передает Новосвят .

К числу наиболее опасных отнесены противомикробные и противовирусные препараты, включая метронидазол и ставудин. Последний используется при лечении ВИЧ-инфекции, однако при длительном применении способен вызывать токсические изменения в печени.

Также повышенный риск наблюдается при приеме противоопухолевых средств, таких как эрлотиниб, леналидомид и талидомид. В список вошли и некоторые психотропные препараты — изониазид и хлорпромазин, которые в отдельных случаях приводят к разрушению клеток печени.

Ученые подчеркнули, что даже относительно безопасные лекарства могут стать опасными при одновременном употреблении алкоголя или сочетании с другими препаратами. Пациентам с хроническими заболеваниями печени, диабетом или лишним весом рекомендуется строго следовать врачебным назначениям и при первых признаках недомогания — тошноте, боли в правом подреберье или пожелтении кожи — обращаться за медицинской помощью.

