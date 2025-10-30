Врачи назвали привычки, укорачивающие жизнь

На Национальном конгрессе здравоохранения — 2025 в Москве обсуждали рацион россиян и влияние питания на здоровье. По словам представителей Минздрава, в стране 89 регионов, но собственные модели правильного питания сформированы лишь в 10–12. Эксперты подчеркнули, что пищевые привычки зависят от культуры, окружения, доступности продуктов и рекламы, сообщает КП .

В рамках исследования в Мурманской области изучили рацион коренного населения — саами и коми. По словам специалистов, там обнаружили позитивный пример: регулярные приемы пищи и большое количество рыбы. Однако отмечено чрезмерное употребление соли.

В регионе действует программа витаминизации. Жителям бесплатно определяют уровень витамина D, включая выездные обследования в отдаленных поселениях. При выявлении дефицита человеку выдают витаминную добавку. Это связано с низкой солнечной активностью на территории области.

Академик Оксана Драпкина представила данные национального мониторинга питания. Основные ошибки россиян: недостаток овощей и фруктов и повышенное потребление соли. Норма соли — не более 5 граммов в сутки, а овощей — 400–500 граммов. Также зафиксированы частое употребление ультрапереработанных продуктов и низкое потребление бобовых.

