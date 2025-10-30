Врачи удалили мальчику жизненно важные органы

В одном из медицинских учреждений в Китае 12-летнему пациенту по ошибке удалили жизненно важные органы. Сообщается, что мальчик был доставлен в больницу после травмы живота, полученной в школе. Первоначально врачи выявили тромб и сообщили родителям о необходимости хирургического вмешательства, сообщает Life .

Во время операции хирурги предположили наличие опухоли и приняли решение удалить ткани, которые посчитали пораженными. В результате ребенку были удалены двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, часть желудка и участок тонкого кишечника. Операция продолжалась 14 часов.

Расследование, проведенное местным Бюро здравоохранения, выявило нарушения в оформлении документов и отсутствие корректного согласия родителей на процедуру. Медицинская организация компенсировала семье 200 тыс. юаней, что составляет около ₽2,2 млн. Родители заявляют, что сумма недостаточна для дальнейшего лечения.

По словам матери, мальчик не может принимать пищу самостоятельно, находится в больнице и нуждается в трансплантации органов и длительной терапии. Семья пытается получить доступ к видеозаписям с камер наблюдения и материалам операции, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

