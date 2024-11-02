Врио управления Ростехнадзора по Сахалину Иван Биль трагически погиб в ДТП

Временно исполняющий обязанности руководителя Сахалинского управления Ростехнадзора Иван Биль погиб в результате автомобильной аварии на 43-м году жизни, сообщает пресс-служба ведомства в своем аккаунте в соцсетях.

Как уточнили в ведомстве, трагедия разыгралась в минувшую пятницу, 1 ноября, на 282-м километре автотрассы Оха — Южно-Сахалинск. Находившийся за рулем личного Toyota Land Cruiser Биль пошел на обгон ехавшего в попутном направлении автомобиля, но не справился с управлением и спровоцировал ДТП.

«В результате произошло столкновение с полицейским УАЗом, который ехал навстречу», — рассказали в полиции.

В результате столкновения врио управления Ростехнадзора по Сахалину скончался на месте еще до приезда скорой помощи, два других участника дорожно-транспортного происшествия отделались травмами и были госпитализированы.

В региональном главке Госавтоинспекции добавили, что по факту ДТП проводится доследственная проверка.