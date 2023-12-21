ВС РФ бомбят Украину, ВСУ отвечают: под Полтавой украинская зенитная ракета влетела в жилой дом

В украинских пабликах сообщают о серии взрывов в Хмельницкой и Черкасской областях. В Киевской области бомбежка в районе Белой Церкви.

По сообщениям Киевской ОВА, в настоящее время город находится под атакой ударных дронов Армии России.

Как информирует российский военкор Юрий Котенок в своем аккаунте, в Миргородском районе Полтавской области зенитная ракета ВСУ по ошибке попала в жилой дом.

О каких-либо пострадавших в результате неумелого отражения украинскими военными ракетной атаки ВС РФ не приводится.