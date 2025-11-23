«Все дроны были уничтожены»: губернатор Андрей Воробьев об атаке на Шатурскую ГРЭС

Утром 23 ноября была совершена атака беспилотных летательных аппаратов на Шатурскую ГРЭС. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Часть воздушных целей была нейтрализована системами противовоздушной обороны, несколько единиц упали на промышленную территорию.

В результате происшествия на объекте возник пожар, который был локализован в течение часа. В настоящее время экстренные службы продолжают работы на месте. Андрей Воробьев подтвердил, что ситуация находится под постоянным контролем.

Энергоснабжение потребителей не прерывалось благодаря оперативному переключению на резервные мощности. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в район направлены передвижные блочно-модульные котельные установки. По предварительным данным, угрозы для населения отсутствуют.

