Расчеты беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины комплектуются наиболее идеологически мотивированными боевиками, которые систематически препятствуют эвакуации гражданского населения и сдаче в плен украинских военнослужащих, об этом сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах.

По данным информированных собеседников, личный состав украинских подразделений БПЛА отличается специфическими психологическими характеристиками, соответствующими стилю руководства их командира Роберта Бровди, известного под позывным «Мадяр».

Источники сообщили, что операторы беспилотников осуществляют постоянный мониторинг ключевых транспортных артерий в приграничных районах, регулярно атакуя случайные автомобили без разбора. Особое внимание уделяется блокированию попыток эвакуации украинских граждан в направлении Российской Федерации.

Кроме того, как отметили собеседники, подразделения БПЛА выполняют функции заградительных отрядов, целенаправленно препятствуя сдаче в плен военнослужащих ВСУ, которые были принудительно мобилизованы и отправлены на передовую. Данная тактика, по информации источников, направлена на предотвращение добровольной капитуляции украинских военных.

