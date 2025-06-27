Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота. Краеведение» стартует в июле

Акция направлена на популяризацию традиций народов России. В ее рамках школьники со всей страны могут проявить свои знания в области краеведения и народной культуры, приняв участие в творческом соревновании в четырех номинациях: «Я — экскурсовод», «Культурные маршруты родного края», «Я пишу о родном крае», «Традиции моего края».

Подать заявку на участие можно будет с 7 июля по 25 августа. Сделать это можно в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». По итогам экспертная комиссия выберет 100 самых интересных работ, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».