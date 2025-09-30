Всероссийская сетевая акция пройдет в рамках фестиваля «София»

В июне в Национальном центре «Россия» и в Совете Федерации прошел второй всероссийский форум «Труженики села». В нем приняли участие представители всех субъектов РФ.

В рамках форума концертом под девизом «Россия, вперед!» стартовал XI Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София».

Во втором полугодии текущего года программой фестиваля «София» предусмотрено проведение конкурсной программы, которая традиционно проходит в формате Всероссийской сетевой акции. Старт приему заявок дадут 1 октября.

Подробная информация о конкурсной программе представлена здесь и здесь.