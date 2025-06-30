Всероссийский проект «ТопБЛОГ» объявил о старте трека «Медиакампус»

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» объявил о старте трека «Медиакампус». Это образовательное направление, которое поможет освоить ключевые знания в сфере блогинга и прокачает уже имеющиеся навыки создания контента.

В программе — шесть тематических спринтов, которые содержат все самое необходимое для старта и профессионального роста в медиаиндустрии. Они разработаны при экспертной поддержке Президентской академии.

Проект «ТопБЛОГ» направлен на поиск талантливых и перспективных авторов контента, деятельность которых нацелена на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма, равенства возможностей, реализацию потенциала каждого человека через создание современного и вовлекающего контента, синхронизированного с актуальной повесткой страны.

Подробная информация представлена здесь.