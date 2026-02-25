«Вспарывали животы»: Милонов разнес россиянок, выходящих замуж за турок

Заместитель председателя думского комитета по защите семьи Виталий Милонов выступил с резонансным заявлением в адрес россиянок, которые решают связать свою судьбу с гражданами Турции. В интервью парламентарий не стеснялся в выражениях, дав крайне нелестную характеристику такому выбору.

По мнению политика, «нормальная девушка» из России должна стремиться к созданию семьи исключительно с соотечественником. Тех же женщин, кто отдает предпочтение турецким женихам, Милонов заподозрил в наличии серьезных личностных проблем или пристрастии к вредным привычкам.

Причину подобной тенденции депутат видит в губительном воздействии массовой культуры. Особое негодование у него вызывают популярные турецкие сериалы, которые, как он полагает, рисуют в воображении зрительниц ложную картину зарубежной жизни и создают стереотипный, далекий от реальности образ идеального мужчины.

Именно пристрастие к многосерийным мелодрамам Милонов назвал наиболее «разрушительным» фактором, толкающим женщин в объятия иностранцев. Он призвал гражданок вместо иллюзий о «заботливых турках» обратить внимание на исторические факты. «...Как людям животы вспарывали, как беременных женщин османы убивали», — напомнил депутат о жестокостях былых времен. В довершение своей речи он упомянул и о долгой истории военного противостояния двух держав, подчеркнув, что Россия и Турция воевали семь раз.

