ВСУ атаковали при помощи ударного беспилотника Воронежскую область

Фото: [ «Около 9:40 по мск над территорией Воронежской области перехвачен украинский беспилотник», — сообщили в оборонном ведомстве. ]

За минувшие сутки это уже пятый российский регион, по которому был запущен вражеский БПЛА. Ранее беспилотники были сбиты в Московской, Орловской, Тульской областях и Республике Крым.

Как уточнил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем аккаунте в соцсетях, украинский БПЛА был обнаружен и подавлен средствами РЭБ.

Атаку беспилотника на Воронежскую область подтвердили и в российском Минобороны. Там уточнили, что в результате перехвата беспилотника боевыми расчетами ПВО никто не пострадал.

«Около 9:40 по мск над территорией Воронежской области перехвачен украинский беспилотник», — сообщили в оборонном ведомстве.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают оперативные службы Воронежской области.