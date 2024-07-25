Силы спецопераций ВСУ, вернее местные украинские Кулибины, придумали свою так называемую инновационную модель FPV-дрона, который они попытались использовать в качестве подмоги местной бедовой ПВО для перехвата российских боевых БПЛА.

Один из таких случаев попал на видео и выложен в соцсетях «Военкорами Русской Весны». На кадрах украинский кустарный дрон при помощи палки раз за разом пытается угодить в винт российского БПЛА-разведчика Zala.

Судя по опубликованному видео, успеха достичь украинцы так не смогли, потому что связь прервалась и падение нашего БПЛА не состоялось.

Как ране сообщило Минобороны России, дежурные средства российской ПВО за последние полтора часа времени выявили в небе Курской области и уничтожили 18 украинских беспилотников.