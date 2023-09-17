ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку и Макеевке кассетными снарядами

С начала воскресенья, 17 сентября, украинские боевики выпустили минимум четыре кассетных снаряда по Донецку и Макеевке. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировало представительство Донецкой народной республики в СЦКК.

Там пояснили, что обстрел российских городов велся вооруженными украинскими формированиями в начале четвертого часа ночи со стороны населенного пункта Карловка.

«03:30 - н.п. Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный);03:30 - н.п. Карловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)», - приводится в сообщении.

О зафиксированных разрушениях в жилой или индустриальной застройке, а также о пострадавших в ходе бомбежек не упоминается.