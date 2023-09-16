ВСУ под вечер обстреляли Шебекино в Белгородской области, ранен местный житель

Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор российского региона Вячеслав Гладков, обстрел враг вел, предположительно, из РСЗО.

В результате вечернего украинского обстрела Шебекина один мужчина получил легкие осколочные ранения. Приехавшие на место медики обработали раны на месте, обошлось без госпитализации. Также есть повреждения одного инфраструктурного объекта в городе.

В результате украинского обстрела Шебекина один мужчина получил легкие осколочные ранения. Приехвашие на место медики обработали раны на месте, обошоось без госпитализации. Также есть повреждения одного инфраструктурного объекта в городе.

В настоящее время на месте работают все оперативные и аварийные службы Шебекина, добавил глава Белгородской области.