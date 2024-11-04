ВСУ потеряли за неделю 12 тысяч солдат и наемников при попытках проникнуть в ЛНР

За минувшую неделю российские бойцы с успехом отразили порядка 45 контратак ВСУ и иностранных наёмников, намеревавшихся проникнуть на территорию Луганской народной республики, сообщил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Как отметил собеседник агентства, по его данным, в результате отражения вражеских атак украинские боевики потеряли не менее 11,8 тысячи солдат и наёмников, что является на 510 больше по сравнению с прошлой неделей.

«За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках. С 26 октября по 1 ноября 2024 года подразделениями группировок „Запад“ и „Юг“ отражены 45 контратак противника… Потери ВСУ в зоне ответственности группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ за отчетный промежуток времени составили порядка 11 820 украинских боевиков и наемников», — рассказал Марочко.

Что касается вражеской военной техники, то, как сообщил Марочко, ВС РФ были уничтожены 89 бронемашин, пять танков и 196 автомобилей.