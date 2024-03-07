ВСУ рассказали о связи между ударом ВС РФ по Одессе и визитом туда Зеленского

Целью российской ракетной атаки в Одессе минувшим днем был не президент Украины Владимир Зеленский, приехавший в город на встречу с премьером Греции, а городская припортовая инфраструктура, заявила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В эфире украинского телемарафона она пояснила, что удар ВС РФ мог быть нанесен баллистическим оружием.

«Взрыв в Одессе был зафиксирован 6 марта. Ракетная атака никак не была связана с конкретным визитом», — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, российское Минобороны ранее проинформировало о нанесении ракетного удара по ангару в портовом районе Одессы, где могли находиться военная техника и личный состав ВСУ. Там отметили, что пораженный объект использовался украинскими военными для подготовки атак на российские цели при помощи морских беспилотников.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.