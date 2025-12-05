«Втянули семью». Дочь и несовершеннолетняя внучка Ларисы Долиной стали фигурантами судебного спора за ее квартиру

Верховный суд России подтвердил вовлеченность членов семьи Ларисы Долиной в судебный процесс по спорной московской квартире. Согласно данным судебной картотеки, в качестве заинтересованных лиц теперь фигурируют дочь певицы, Ангелина Долина, а также ее несовершеннолетняя внучка.

Как следует из процессуальных документов, Ангелина Долина будет участвовать в заседаниях, представляя не только собственные интересы, но и права своей дочери. Соответствующее определение суда предписывает «привлечь в качестве заинтересованного лица Долину Ангелину Анатольевну, действующую в своих интересах и в интересах несовершеннолетней дочери».

Это решение является продолжением громкой истории, связанной с недвижимостью народной артистки. Ранее, в ноябре, суд признал сделку купли-продажи квартиры недействительной, оставив жилье за Долиной, которая, по версии суда, стала жертвой мошенников. При этом покупательница, Полина Лурье, лишилась и квартиры, и денег, а ее иск о взыскании средств был отклонен.

Исход дела спровоцировал волну публичной критики в адрес певицы как со стороны общественности, так и от части коллег по цеху. Репутационные последствия не заставили себя ждать: Ларису Долину начали исключать из сеток новогодних телепрограмм. По данным журналистки Алены Мартыновой, артистка сохранила участие только в «Голубом огоньке» на телеканале «Россия 1». Ее появление в другом традиционном шоу, «Песня года», на данный момент остается под вопросом.

