Второй этап адресного информирования избирателей о выборах губернатора проходит в Подмосковье

В Московской области начался второй этап адресного информирования избирателей о предстоящих выборах губернатора, сообщили в соцсетях областной Избирательной комиссии.

В сообщении уточнили, что в ходе него члены участковых избирательных комиссий региона обходят дома жителей с использованием цифрового сервиса ЦИК России — «Мобильная УИК». Он позволяет обходчикам эффективнее проводить адресную, информационно-разъяснительную работу в ходе поквартирного обхода избирателей.

В пилотном проекте «Мобильная УИК» принимают участие более 1,3 тысячи участковых избирательных комиссий на территории 43 городских округов. В ходе первого этапа информирования граждан члены УИК обошли более 1,6 миллиона адресов.

Отметим, что в период выборов Общественная палата Подмосковья будет обеспечивать наблюдение на избирательных участках.