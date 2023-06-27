ВЦИОМ: половина россиян верит в существование тайного мирового правительства

49% жителей РФ считает, что вполне возможно существование некоей группы людей, которая втайне управляет всем миром. Таков результат опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения.

При этом треть жителей России, 36%, категорически не согласны с таким заявлением. Ровно четверть респондентов считает, что это мировое правительство состоит из магнатов и олигархов. Только 7% людей думает, что в такое теневое правительство входят действующие лидеры из различных стран.

О результатах данного исследования рассказало ТАСС. Целью такого правительства 23% жителей РФ назвали мировое господство, а еще 19% считает, что оно стремится подчинить себе Россию. Еще меньше респондентов, 15%, думают, что целью является сокращение населения на Земле.

Опрос показал, что число сторонников мирового заговора в России уменьшилось. Пять лет назад в существование тайного правительства верило две трети россиян, то есть 67% из опрошенных людей.