Избирательные участки открылись в 8 утра по всему Подмосковью

Сегодня в Московской области стартовали избирательные кампании. Свой выбор жители Подмосковья могут сделать как посредством дистанционного электронного голосования, так и непосредственно на избирательных участках.

Всего на территории региона открылись 61 территориальная избирательная комиссия, 3940 избирательных участков, 55 из которых — временные, остальные — постоянные.

Напомним, 8, 9 и 10 сентября в регионе проходит 12 избирательных кампаний. Жители Подмосковья выбирают губернатора Московской области. Также проходят дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы в органы местного самоуправления в 10 муниципалитетах.

На протяжении трех дней избирательного процесса работает горячая линия Избирательной комиссии Московской области, обращаться можно по номеру: 8-800-550-97-44 с 8 до 20.00, а также 11 и 12 сентября с 9 до 18.00.

За ходом выборов следят общественные наблюдатели из специально созданного Центра общественного мониторинга. Здесь установлены 30 рабочих мест как для наблюдателей, так и для представителей кандидатов и СМИ с возможностью подключения к видеокамерам на конкретных избирательных участках.