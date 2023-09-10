Выборы в Подмосковье: как прошел второй день голосования в Красногорске

Накануне свой гражданский долг исполнили почти 2,5 миллиона жителей региона. К моменту закрытия участковых избирательных комиссий 9 сентября явка составила 43,33 процента.

Так, в Красногорске (и еще девяти округах) помимо губернатора Подмосковья выбирают и депутатов муниципального Совета депутатов. Накануне свой голос за кандидатов отдали представительницы сообщества жен военнослужащих «Тыл фронту» Екатерина Храмова и Людмила Соломина.

«Мы выбрали проголосовать в привычном формате - на избирательном участке. Но в то же время, очень удобно, что сегодня можно выбрать для себя формат голосования и сделать это онлайн. Главное - отдать свой голос и не оставаться в стороне, именно это определит наш выбор», - отметила Соломина.

Проголосовать пришли также участники СВО и их семьи. Как отметил боец с позывным «Дед», всегда нужно выражать свою гражданскую позицию и никогда не оставаться в стороне. А лейтенант Сергей Фролов подчеркнул, что все граждане страны должны сделать свой выбор. Военнослужащий поделился, что перед тем, как проголосовать, внимательно изучил кандидатов.

В микрорайоне Изумрудные холмы на выборах губернатора Московской области проголосовала мама участника спецоперации. Она отметила, что выборы для нее – это всегда праздник. Женщина поделилась, что отдала свой голос за «успешного человека и ответственного лидера».