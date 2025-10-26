Выдвинута новая версия появления трупа женщины без головы в Ивделе

В Ивделе Свердловской области обнаружено тело женщины без головы. Найдено оно было 16 октября в лесном массиве возле перегона Улымсос-Оус, в 59 км от города. Тело было привязано к дереву. Об этом сообщает URA.RU .

Погибшая могла приехать в Ивдель из другого города или региона незадолго до смерти. Проверялись списки пропавших за последний год в Ивделе и Оусе, совпадений не выявлено. Также возможно, что родственники не обращались в полицию.

Рядом с телом были найдены личные вещи: кошельки, продукты, раскладной стул, немецкая монета номиналом пять рейхсмарок 1939 года, зажигалка для газовой печи и круглые очки. На скелете была одежда: пуховик, брюки, берцы и свитер. По одной из версий, женщина могла быть нумизматом.

Силовые структуры продолжают проверку обстоятельств происшествия и собирают информацию о личности погибшей. Все материалы по делу обновляются.

Ранее сообщалось, что семья Усольцевых могла инсценировать исчезновение, чтобы начать новую жизнь.