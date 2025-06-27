Выяснилось, что у претендента на должность руководителя MI6 Блейз Метревели предок занимался работой на Третий рейх. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Издание подняло архивные записи и обнаружило, что дед Метревели, Константин Добровольский, когда-то работал информатором у нацистов на оккупированной советской территории в Черниговской области.

«Женщина, которая с сентября возьмет на себя ответственность за секреты страны, является внучкой печально известного нацистского коллаборациониста», — указали журналисты.

Они добавили, что Добровольский лично принимал участие в ликвидации евреев, при этом ему за жестокость дали прозвище Мясник. По мнению газеты, вся эта история бросает тень на Метревели, хотя ее карьера и выглядит безупречно. Она подчеркнула, что женщина не должна нести ответственность за своего предка.

Ранее сообщалось, что телерадиоведущий Армен Гаспарян провел параллели между современной политикой Германии и действиями Третьего рейха. Он заявил, что поставки немецкого оружия Украине напоминают события времен Великой Отечественной войны. Эксперт напомнил, что немецкая техника использовалась против советских граждан во времена ВОВ. Впервые с 1944 года немецкие танки вновь появились на территории, где проживают русские люди.