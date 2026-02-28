«Выпадали телефоны»: российские звезды в ужасе рассказали об атаке на Дубай

Звезды шоу-бизнеса, находящиеся в ОАЭ, делятся тревожными сводками: аэропорты не работают, жители прячутся по домам, а системы ПВО сбивают ракеты прямо над небоскребами. Об этом пишет Super .

Обстановка в Объединенных Арабских Эмиратах резко накалилась. Вечером 28 февраля авиагавани Дубая полностью прекратили прием и отправку рейсов. Причиной стали ракетные удары, которыми обмениваются стороны в контексте конфликта США и Израиля с Ираном. Российские селебрити, отдыхающие или живущие в регионе, делятся пугающими кадрами и рассказывают о происходящем.

Победительница конкурса «Мисс Россия‑2022» Анна Линникова призналась, что не покидает стен отеля. По словам модели, современные средства ПВО Эмиратов работают эффективно, однако происходящее внушает страх. Она засняла на видео ракеты в небе, которые, как ей показалось, летели со стороны Ирана. Девушка отметила наличие легкой паники среди людей: никто не гуляет, все стараются отсиживаться в помещениях. Линникова уточнила, что некоторые районы подвергаются более интенсивным обстрелам. Ее подруга с ребенком в даунтауне пережила около 10 взрывов, а над Мариной она насчитала 4 или 5 прилетов. Непосредственно над гостиницей Анны система сбила три ракеты, что стало для нее шокирующим зрелищем.

Актриса Анна Заворотнюк, напротив, сохраняет спокойствие и старается транслировать уверенность. Она заверила подписчиков, что у нее все хорошо, и подчеркнула надежность новейших комплексов ПВО, установленных в стране. По ее мнению, в случае любой угрозы система сработает безупречно.

Музыкант Пашу, проводящий время с семьей, отнесся к ситуации философски. Пока гремели взрывы, он даже медитировал на пляже. Его супруга Ханна накануне публиковала мирные кадры с дочерьми, собирающими камушки на берегу.

Звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова оказалась в эпицентре транспортного коллапса. Она опубликовала скриншот экстренного оповещения о ракетной опасности и сообщила, что застряла в аэропорту Абу-Даби. Актриса рассказала, что сразу по приезде взвыли сирены и начали работать ПВО. Днем ненадолго стало тихо, но к вечеру взрывы возобновились. Все это время они с попутчиками провели в аэровокзале. Позже им предоставили отель, и Тарасова готовится увидеть, что творится в городе. Она отметила, что, несмотря на усталость и ужасность положения, окружающие ведут себя культурно, без явной паники. Из окон терминала было видно, как взлетают военные самолеты, а от грохота работы ПВО у людей выпадали телефоны из рук. Неожиданностью стала функция автоматического оповещения на мобильных: телефоны начинали истошно орать сами по себе.

Блогер Слава Бустер, находящийся в Дубае, отреагировал на происходящее коротко, но емко. Он успокоил подписчиков, сообщив, что жив и здоров, хотя заметил, как прямо рядом с его домом пролетела ракета.

Блогер Ульяна Банана описала атмосферу в городе как напряженную. По ее наблюдениям, системы ПВО активно сбивают цели в районе отеля Бурдж-эль-Араб, она насчитала около шести взрывов за вечер. Многие бутики в гигантском торговом центре Dubai Mall закрылись раньше обычного графика.

Даже находящаяся в Египте телеведущая Лера Кудрявцева взволнована новостями. Она призналась, что они прильнули к телевизорам и пребывают в шоке от происходящего в соседней стране.