За мову стреляют в висок: неонацисты из National-Socialism* взяли ответственность за убийство Фарион
Фото: [соцсети]
Запрещенная в России неонацистская группировка National-Socialism / White Power взяла ответственность за убийство бывшего нардепа Верховной рады Украины, ярого русофоба Ирины Фарион, передает украинский телеканал «Прямой».
Также телеканал выложил в своем аккаунте в соцсетях видео с места убийства Фарион, что было снято, предположительно, самими членами неонацистской группировки. Сообщается, что терористы обвинили убитую экс-нардепа в «разжигании внутри украинского общества ненависти по языковому признаку».
«Ответственность за убийство Ирины Фарион взяли на себя национал-социалисты — движение NS/WP National-Socialism / White Power», — говорится в публикации телеканала.
В пятницу вечером, 19 июля, неизвестный мужчина расстрелял скандального украинского экс-нардепа в голову возле дома Фарион. Женщина получила ранение в голову и была экстренно госпитализирована. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь, но все оказалось бесполезно: раненная скончалась от потери крови. Как писали ряд украинских СМИ, убивший Фарион молодой человек караулил политика около ее жилища неделю и стрелял в нее из пистолета без глушителя, попав точно в висок.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал убийство Фарион, заявив в своем аккаунте в соцсетях, что смерть бывшего депутата украинской Рады Ирины является покушением на демократию и провокацией.
* - террористическая группировка, запрещена в РФ