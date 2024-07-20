В пятницу, 19 июля, неизвестный мужчина расстрелял скандального украинского экс-нардепа в голову возле дома Фарион. Женщина получила ранение в голову и была экстренно госпитализирована. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь, но все оказалось бесполезно: раненная скончалась от потери крови.

К слову, как пишут ряд украинских СМИ, убивший Фарион молодой человек караулил политика около ее жилища неделю и стрелял в нее из пистолета без глушителя, попав точно в висок.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал убийство Фарион, заявив в своем аккаунте в соцсетях, что смерть бывшего депутата украинской Рады Ирины является покушением на демократию и провокацией. Правда, кто же так покушался на демократию, что убил видного русофоба, призывавшую неоднократно сжигать русских людей в печах, Клично не уточнил.

«Насилие — это не метод борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе. Убийство Фарион является провокацией и вызовом правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране», — написал Кличко.

Он призвал украинскую полицию как можно скорее выяснить все обстоятельства убийства на экс-депутата. А полученные данные, кто стоял за убийством Фарион - сделать открытыми для общества.

Ранее информацию, что Фарион скончалась в больнице после покушения на нее подтвердил глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий.