«За решёткой — вместо детской». Московский суд продлил арест женщине, обвиняемой в убийстве сына в Балашихе

Московский областной суд подтвердил законность заключения под стражу женщины, обвиняемой в убийстве собственного 6-летнего сына в Балашихе.

Как сообщили в суде РИА Новости, апелляционная жалоба защиты на постановление Балашихинского городского суда удовлетворена не была.

Первоначально суд первой инстанции избрал в отношении 31-летней Елены Цуцковой меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 16 января. Из-за того, что потерпевшим является несовершеннолетний, слушания проходили в закрытом режиме. Адвокат обвиняемой обжаловал это решение, однако в областном суде его оставили в силе.