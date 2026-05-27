Пьяная пара избила и похитила 11-летнего мальчика с пляжа в Воронежской области

Отдых на пляже в Лисках едва не закончился трагедией. 25-летний мужчина и его 21-летняя девушка, распивая спиртное, повздорили с группой подростков. Когда те разбежались, парочка набросилась на 11-летнего мальчика, который не успел убежать. Ребенка избили, затолкали в машину и заперли в съемной квартире. Похищение раскрыли по горячим следам. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным представителя МВД Ирины Волк, инцидент произошел на берегу реки в городе Лиски. Пара распивала алкоголь, когда между ними и компанией подростков вспыхнула словесная перепалка — взрослым показалось, что дети их оскорбили. Подростки бросились врассыпную, но один 11-летний мальчик замешкался.

Девушка ударила его по голове, после чего ребенка затолкали в автомобиль, продолжили избивать по дороге и привезли в съемную квартиру. Там его удерживали до тех пор, пока друзья похищенного не рассказали о случившемся взрослым. Родители немедленно заявили в полицию.

Стражи порядка оперативно установили местонахождение злоумышленников, освободили ребенка и передали его родителям. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, в том числе, были ли у пары другие сообщники.

